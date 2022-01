SSW-Bundestagsabgeordneter in Innenausschuss berufen

Berlin (dpa/lno) – Der fraktionslose Bundestagsabgeordnete des Südschleswigschen Wählerverbands (SSW), Stefan Seidler, ist nach eigenen Angaben als beratendes Mitglied in den Innenausschuss berufen worden. «Ich freue mich sehr, dass die Bundestagspräsidentin Bärbel Bas meiner Bewerbung um einen Sitz im für Fragen der Minderheitenpolitik entscheidenden Innenausschuss stattgegeben hat», teilte Seidler am Mittwoch mit. «Somit kann ich mich in Zukunft noch besser für die friesische Volksgruppe, die dänische und die anderen nationalen Minderheiten einsetzen.»

Heimat bedeute für ihn die Förderung von Sprache und regionaler Traditionen, weswegen er besonders auf diesen Aspekt des Ausschusses den Fokus legen werde, teilte Seidler weiter mit. «Hier sehe ich für unseren Norden und die Minderheiten Entwicklungspotenzial auf Bundesebene.» Der SSW ist von der Fünf-Prozent-Hürde befreit.

© dpa-infocom, dpa:220105-99-599551/3