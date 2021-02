Spuren im Schnee führen zu Werkzeugdieb

Schuhe haben Spuren im Schnee hinterlassen. Foto: picture alliance / dpa

Leck (dpa/lno) – Hätte ein Dieb in Leck mit seinem Vorhaben nur einen Tag bis zum Tauwetter gewartet, hätte es die Polizei nicht so leicht gehabt. So mussten die Beamten nur den Fußspuren im Schnee zu einer Wohnung folgen, um den geständigen Täter zu finden. Der 30-Jährige hatte in der Nacht auf Dienstag in dem Ort im Kreis Nordfriesland aus dem Fahrzeug einer Zimmerei Werkzeug im Wert von etwa 3000 Euro gestohlen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten das Diebesgut im Keller des Gebäudes. Der Mann gestand den Diebstahl.

