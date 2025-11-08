Sprotten-Rekord in Heringsdorf – Spenden für Kinderhospiz

Die größte Fischkonserve der Welt ist nach Angaben des Rekord-Instituts für Deutschland (RID) 1,94 Meter lang, 1,03 Meter breit und 31 Zentimeter hoch. Stefan Sauer/dpa

Heringsdorf (dpa/mv) –

Sie ist 1,94 Meter lang, 1,03 Meter breit und 31 Zentimeter hoch. Der Fischunternehmer, Fischsommelier und Gastronom André Domke hat mit der größten Fischkonserve der Welt mit geräucherten Sprotten in Öl einen weiteren Weltrekord aufgestellt, wie das Rekord-Institut für Deutschland (RID) auf der Insel Usedom bestätigte. Beim Öffnen der Dose am Samstag in Heringsdorf unterstützt wurde er nach Angaben der Veranstalter unter anderem von Boxlegenden wie Axel Schulz.

Mit der Aktion wolle Domke Aufmerksamkeit für die Region erzeugen

und den Fokus gleichzeitig auf eine nachhaltige Fischgastronomie lenken. Seiner Meinung nach ist die Sprotte «das Superfood aus der Ostsee» und habe es verdient, im Rampenlicht zu stehen. Die Sprotten selbst seien gegen Spenden an die Gäste vor Ort ausgegeben worden.

Der Erlös gehe an das Kinderhospiz Greifswald Leuchtturm. Domke, im vergangenen Jahr vom Unternehmerverband Vorpommern zum «Unternehmer des Jahres» gekürt hat bereits Weltrekorde mit Fischsülze, Fischsoljanka oder Fischbrötchen eingeheimst.