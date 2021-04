Springreiterin Karlsson kann doch in Tokio starten

Hamburg (dpa) – Die in Deutschland lebende Springreiterin Mathilda Karlsson kann nun doch für Sri Lanka an den Olympischen Spielen in Tokio teilnehmen. Wie die Internationale Reiterliche Vereinigung (FEI) am Dienstag mitteilte, hat der Sportgerichtshof CAS ein FEI-Urteil aufgehoben, das einen Start verhindert hätte.

Die östlich von Hamburg in Grönwohld lebende Karlsson hatte ihren Startplatz zunächst verloren, da die FEI vermeintliche Unregelmäßigkeiten bei Qualifikations-Turnieren festgestellt hatte. So sollen Startgelegenheiten nur informierten Sportlern bekannt gewesen sein, damit sie bei geringer Konkurrenz Qualifikationspunkte für Olympia sammeln konnten.

Diese Punkte waren zunächst aberkannt worden, was jetzt vom CAS revidiert wurde. Die endgültige Teilnehmerliste für Tokio will die FEI am 5. Juli bekanntgeben.

