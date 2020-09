Springen CSI Holstein International erst wieder 2021

Neumünster (dpa/lno) – Das Pferdesport-Turnier CSI Holstein International in Neumünster wird auf das nächste Jahr verschoben. «Wir haben lange überlegt, die Möglichkeiten und Risiken gründlich abgewogen», sagte Turnierleiter Harm Sievers (Tasdorf). Schließlich wurde die ursprünglich vom 21. bis 25. Oktober in den Holstenhallen Neumünster geplante Veranstaltung abgesagt. Aktuell sei ein Hallenturnier aufgrund der Regelungen zum Infektionsschutz so eingeschränkt, dass damit zu hohen Risiken verbunden sind. Das CSI Holstein International soll nun vom 20. bis 24. Oktober 2021 stattfinden.

