Sprengung von Geldautomat hinterlässt Zerstörung

Hilkenbrook (dpa/lni) –

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in Hilkenbrook im Emsland gesprengt. Der Raum der an der Hauptstraße befindlichen Bank sei dabei völlig zerstört worden, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Die Täter konnten demnach flüchten. Ob sie Bargeld erbeuteten, war noch unklar. Die Detonation hinterließ laut den Angaben ein großes Trümmerfeld und einen erheblichen Sachschaden in zunächst unbekannter Höhe. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.