Sprecherin: Mehrheit hat Senat in die Pflicht genommen

Hamburg (dpa/lno) –

Die Sprecherin der Initiative zum Klima-Volksentscheid in Hamburg, Annika Rittmann, sieht sich durch dessen Erfolg bestätigt. «Heute hat die Mehrheit der Hamburgerinnen den Senat in die Pflicht genommen, sozialen Klimaschutz umzusetzen.» Die Bürger hätten erklärt, sie seien dazu bereit. «Also lasst uns diesen Weg gemeinsam gehen», sagte Rittmann auf der Veranstaltung der Initiative «Hamburger Zukunftsentscheid» am Abend.

Mit einem erfolgreichen Volksentscheid am Sonntag haben die Hamburger entschieden, dass die Stadt die angestrebte Klimaneutralität von 2045 auf 2040 vorziehen muss.