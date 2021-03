Sprecher aus TKKG: Viel Hörspiel-Schokolade aufgegessen

Hamburg (dpa) – Der Sprecher der rundlichen Hörspielfigur «Klößchen» aus der Erfolgsserie «TKKG» hat die Schokoladen, die er vor dem Mikrofon aufgerissen hat, früher auch jedes Mal selbst verputzt. «Ich habe so viel Schokolade gegessen die ganze Zeit bei den Aufnahmen» sagte Manou Lubowski (51) der Deutschen Presse-Agentur. «Man hat ja manchmal mehrere Aufnahmen für eine Szene. Jedes Mal: Schokolade aufreißen, abbeißen und so weiter. Es war großartig. Aber es war halt figürlich nicht ganz so toll.» 1981 hatte Lubowski bei der Europa-Reihe angefangen. Die Chefin des Hörspiellabels, Heikedine Körting, habe ihn nach Stimme und nicht nach Optik gecastet. «Aber ich war dick. Als ich angefangen habe, war ich wie «Klößchen».» Das habe sich dann dank Sports erst mit 17, 18 Jahren ausgewachsen.

Die «TKKG»-Hörspielreihe wird an diesem Mittwoch 40 Jahre alt. Lubowski hatte vor seinem Start als «Klößchen» ein «TKKG»-Buch als Urlaubslektüre kennengelernt. «Das war ganz neu auf dem Markt. Ich habe reingeschaut, fand es ziemlich cool. Und zwei Wochen später, nach dem Urlaub rief Heikedine Körting an: «Wir haben eine neue Hörspielreihe, TKKG, und ich hätte Dich gern dabei.» Ich sagte sofort: «Ja, ich will Tim sein.» – «Nein, Du bist ‚Klößchen‘.»»

Damals habe er natürlich der Held sein wollen, erinnerte sich Lubowski. «Aber mittlerweile, seit langer Zeit schon, ist für mich «Klößchen» die geilste Rolle überhaupt. Das ist ein Typ, der eigentlich angreifbar wäre durch seine Figur und durch sein Phlegma. Aber der ist mit sich so im Reinen.» Das müsse man erst mal hinkriegen. «Und ich finde das im Leben auch immer ganz wichtig, dass Du Humor hast. Für Dich selbst und die anderen. Du kannst so viele Konflikte damit lösen, das finde ich großartig. Deswegen liebe ich Klößchen.»

Der heute 51-Jährige, der auch US-Stars wie Ian Ziering und Ryan Reynolds seine Synchronstimme lieh, geht in der Arbeit als Sprecher auf. «Mir wird ja ganz selten langweilig dadurch und ich kann mich überall ausprobieren. Und ich kann, was ich schon Kind schon wollte, aber nie definieren konnte: Ich wollte immer Kind bleiben – dieser Peter-Pan-Effekt. Durch die Rollen kann ich das. Und durch «Klößchen» erst recht.» Amazon Music veröffentlicht am Karfreitag, den 2. April, das Mitmach-Abenteuer «TKKG – das verfluchte Osterei».

