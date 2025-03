Sprayer Krashkid bringt Kinderbuch für Fahrradfans heraus

Hamburg (dpa) –

Es gibt da ein quietschbuntes Kinderbuch und das heißt «Boah, was für ein Fahrrad!?». Und in dem Buch, das vor allem Fahrrad- und Kunstfans lieben dürften, geht es um Loki. Loki wohnt über einer Fahrradwerkstatt und kennt sich deshalb sehr gut mit Rädern aus. Und Loki will sich nun selbst ein Rad bauen. Aber was für eins?

Damit beginnt Lokis Inspirations-Reise zu den verschiedensten Rädern der «echt lässigen Leute hier im Viertel» – und von jedem bekommt der kleine Fahrradfan was für das neue Rad geschenkt. Das 32-seitige Buch erscheint am Donnerstag im Hamburger Ankerwechsel Verlag.

Geschrieben und gezeichnet hat die locker-flockige Geschichte der in Hamburg lebende Graffitikünstler Caspar David Engstfeld. Der Deutsch-Franzose ist vor allem unter seinem Künstlernamen Krashkid bekannt und hat sich schon an vielen Orten der Welt mit seiner großflächigen, markanten Kunst verewigt.

Wer findet den Basketball im Bild?

Die riesigen Wandgemälde nennt man übrigens Murals. Und solche finden sich beispielsweise im Treppenhaus eines hippen Hamburger Hotels, auf Wänden des Festivals für urbane Kunst & Kultur im sächsischen Riesa, auf Hauswänden in Frankfurt am Main, im albanischen Tirana und vielen weiteren Orten.

Der Stil von Krashkid ist bunt, klar und auf charmante Art einfach. Die große, dazu passende Schrift ist zunächst gewöhnungsbedürftig. Kids aber dürften den dadurch entstehenden comic-artigen Charakter lieben. So macht das Lesen gleich viel mehr Spaß. Durch die Zeichnungen gibt es zudem in den Bildern viel zu entdecken. Vor allem auch, weil Krashkid in seinen Werken sehr oft einen Basketball, einen Apfel und einen Stift versteckt.