Sportwagenfahrer verliert Kontrolle: Zwei Schwerverletzte

Stade (dpa/lni) –

Ein Sportwagenfahrer hat am Mittwochabend auf der Landesstraße 124 in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist gegen einen Straßenbaum geprallt. Der 46-Jährige und seine 51 Jahre alte Ehefrau als Beifahrerin wurden schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Das Auto war aus Richtung Harsefeld (Landkreis Stade) kommend in Richtung Stade unterwegs. Für Rettung, Bergung und Reinigung blieb die L124 rund um die Unfallstelle mehrere Stunden gesperrt.

Der Fahrer wurde im Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit schwerem Rettungsgerät befreit werden, wie es hieß. Dies habe fast eine Stunde gedauert. Das Dach des Sportwagens habe abgeschnitten werden müssen. Der 46-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber nach Hamburg in ein Krankenhaus geflogen. Seine Ehefrau wurde vom Rettungsdienst in eine Hamburger Klinik gefahren. Der Gesamtschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 04164-888260 bei der Harsefelder Polizei zu melden.