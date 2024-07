Sportprojekt will Frauen für Basketball begeistern

Hannover (dpa/lni) –

Ein Basketballplatz in Hannover ist jetzt zu bestimmten Zeiten für Frauen und Mädchen reserviert. Unter dem Motto «Ball like a girl» gehört einmal in der Woche der Platz mitten in Hannover ihnen. «Es ist schwierig, ein Team zu bekommen. Und selbst wenn man ein Team hat auf dem Freiplatz, dann bekommt man selten einen Pass als Mädchen», sagt Janne Biermann, eine der Organisatorinnen des Projekts.

Mit ihrem Projekt wollen die Veranstalterinnen für mehr Teilhabe im Sport sorgen und die Frauen für Basketball begeistern. «Wir haben immer die Zeit jetzt montags von 18.00 bis 22.00 Uhr», sagte Biermann. Mit dabei sind immer zwei Übungsleiterinnen, die das Projekt erklären, vernetzen und auch Übungen anbieten. «Es ist immer eine sehr lustige, bunte Runde.» Das Angebot richtet sich an alle Frauen, egal ob Anfängerinnen, Fortgeschrittene oder Vereinsspielerinnen.