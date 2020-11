Sportministerkonferenz verurteilt Anschlag auf Ausstellung

Bremen (dpa) – Die Vorsitzende der Sportministerkonferenz, Bremens Sportsenatorin Anja Stahmann (Grüne), hat mit «äußerster Empörung» auf den Anschlag auf eine Outdoor-Ausstellung zu jüdischen Sportstars in Bochum reagiert. «Dieser Übergriff am Jahrestag der Reichspogromnacht macht mich fassungslos», sagte sie am Freitag in Bremen. Die Tat zeige eine Gesinnung, der die Gesellschaft mit aller Entschiedenheit entgegentreten müsse. Die Ausstellung solle dazu beitragen, die Erinnerung an die Gräuel des Nationalsozialismus lebendig zu halten. Der Anschlag stelle unter Beweis, wie notwendig das bis heute sei. Unbekannte hatten Figuren der Ausstellung in der Nacht vom 9. auf den 10. November stark beschädigt.

