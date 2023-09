Sporthalle in Stellingen muss geräumt werden

Hamburg (dpa/lno) –

Wegen eines Dachstuhlbrandes in unmittelbarer Nähe ist am Sonntag eine Sporthalle in Hamburg-Stellingen geräumt worden. Wie viele Menschen die Halle verlassen mussten, war zunächst unklar, wie ein Polizeisprecher am Sonntag in Hamburg sagte. Das Feuer war ersten Erkenntnissen zufolge bei Schweißarbeiten im Dachgeschoss eines zweigeschossigen Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Dabei war es der Feuerwehr zufolge zu starker Rauchentwicklung gekommen. Der Rauch sei teilweise auch in die Halle gezogen.

Auch der Hamburger Flughafen war über den Rauch informiert worden. Der Feuerwehr zufolge kam es dort jedoch nicht zu weiteren Einschränkungen. Bei dem Feuer wurde niemand verletzt. Die Anwohner konnten sich den Angaben zufolge noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte in Sicherheit bringen. Das Erdgeschoss des Gebäudes sei weiterhin bewohnbar, sagte der Feuerwehrsprecher weiter.