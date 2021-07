Sportflugzeug bei Cuxhaven abgestürzt: Zwei Tote

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Symbolbild

Cuxhaven (dpa/

lni

) – Beim Absturz eines Sportflugzeugs in Nordholz im Landkreis Cuxhaven sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei bestätigte, stürzte die Maschine nach dem Start auf dem Sportflugplatz am Donnerstagvormittagab. Das Flugzeug wurde zerstört. Es habe eine Rauchentwicklung gegeben, die Feuerwehr löschte den Brand. Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei eilten zum Einsatzort auf den zivilen Flugplatz, der in der Nähe eines Militärflughafens liegt. Die Ursache für den Absturz kurz nach dem Start war zunächst nicht bekannt. Die Bundesstelle für Flugunfallforschung aus Braunschweig sei in Kenntnis gesetzt worden und habe die Ermittlungen übernommen, sagte ein Polizeisprecher.

© dpa-infocom, dpa:210708-99-307541/3