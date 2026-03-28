Sportboote abgebrannt – 180.000 Euro Schaden

Weyhe (dpa/lni) –

Zwei Sportboote sind in einem Hafen in Weyhe im Landkreis Diepholz abgebrannt. «Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich um Brandstiftung», teilte die Polizei mit. Ein Boot sei demnach zerstört worden, ein weiteres Boot, das an einer anderen Anlegestelle lag, stark beschädigt. Ein drittes sei von den Flammen leicht beschädigt worden.

Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 180.000 Euro. Laut Feuerwehr waren mehr als 50 Einsatzkräfte vor Ort. Zwei Boote wurden demnach teilweise aufgesägt, um besser an die Flammen zu kommen. Nach rund vier Stunden war der Einsatz am Samstagmorgen den Angaben zufolge beendet. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben.