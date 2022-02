Sport-Unternehmen finanziert Wiederherstellung von Moor

Sassnitz (dpa/mv) – Ein niedersächsischer Händler für Sportgeräte finanziert die Wiedervernässung eines Moores auf der Insel Rügen. Die Sport-Thieme GmbH bezahle die Wiederherstellung eines Kleinstmoores im Nationalpark Jasmund unweit der berühmten Kreidefelsen, wie das Schweriner Umweltministerium am Dienstag mitteilte. Auf 0,7 Hektar würden so Treibhausgasemissionen im Umfang von 16 Tonnen CO2-Äquivalenten eingespart.

«Jedes revitalisierte Moor trägt zum Klimaschutz und zum Erhalt der Artenvielfalt bei», erklärte Minister Till Backhaus (SPD) kurz vor dem Welttag der Feuchtgebiete am 2. Februar. Das Projekt reihe sich in eine wachsende Liste ähnlicher Maßnahmen ein. Er verwies auf Ökowertpapiere, durch deren Kauf man entsprechende Aktionen unterstützen kann.

Moore sind in der Vergangenheit vor allem für die Landwirtschaft trocken gelegt worden. Dadurch zersetzt sich Torf und gibt in erheblichem Maße Treibhausgase frei. Die Wiedervernässung gilt daher als wichtige Klimaschutzmaßnahme. In Mecklenburg-Vorpommern müssen laut Experten knapp 300.000 Hektar wiedervernässt werden.

© dpa-infocom, dpa:220201-99-934074/3