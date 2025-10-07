Spontaner Fanmarsch in Kiel: Fans feiern Vereinsgeburtstag

Kiel (dpa/lno) –

Mit Böllern, Pyrotechnik und lauten Fangesängen haben Anhänger des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel den 125. Geburtstag ihres Vereins gefeiert. Gegen 22.45 Uhr am Montagabend versammelten sich nach Polizeiangaben spontan rund 250 Fans und zogen in einem unangemeldeten Marsch durch die Kieler Innenstadt in Richtung Holstein-Stadion. Dabei wurden sie von einem Polizeiwagen begleitet.

Entlang der Strecke zündeten die Anhänger immer wieder Pyrotechnik. Der Aufzug dauerte rund anderthalb Stunden. Gegen Mitternacht erreichten die Fans das Stadion, wo sie mit Feuerwerk in den Vereinsgeburtstag hineinfeierten.

Aufgrund der lauten Knallkörper und Pyrotechnik gingen bei der Polizei mehrere Notrufe ein. Zu größeren Zwischenfällen oder gar Verletzten kam es den Angaben zufolge aber nicht. Der offizielle Festakt zum Jubiläum des Vereins fand währenddessen in der Kieler Hebbelschule statt.