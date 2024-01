SpoBis: Branchen-Treff erstmals in Hamburg

Hamburg (dpa/lno) –

Erstmals findet der Sportbusiness-Kongress SpoBis in Hamburg statt. Zu dem nach Angaben der Organisatoren größten Event der Branche in Europa werden 4000 Besucherinnen und Besucher am Mittwoch und Donnerstag im Congress Center der Hansestadt erwartet. In Podiumsdiskussionen, Vorträgen und Seminaren geht es um Themen wie Digitalisierung, Nutzung von künstlicher Intelligenz (KI), Medienrechten, die Fußball-EM, Merchandising, Sportförderung, Ticketing, Nachhaltigkeit und Frauen im Sportbusiness.

Als Gäste sind unter anderem der Chef des europäischen Fußball-Verbandes (UEFA), Aleksander Ceferin, DFB-Präsident Bernd Neuendorf, die neue DFB-Sportdirektorin Nia Künzer, die DFL-Geschäftsführer Steffen Merkel und Marc Lenz, der Adidas-Vorstandschef Bjørn Gulden und Borussia Dortmunds Chef Hans-Joachim Watzke geladen.

Der Kongress hatte vor fast 20 Jahren seine Premiere in München. Zuletzt war Düsseldorf 13 Jahre lang Standort der Veranstaltung. In Hamburg soll das Sportbusiness-Treffen bis mindestens 2025 bleiben. In der Hansestadt ist auch der Sitz der Firma SpoBis.

Die Veranstaltung hat in den vergangenen 20 Jahren enorm an Bedeutung gewonnen. Die Organisatoren sehen den Branchen-Treff auch als Plattform zum Wissensaustausch und Knüpfen von Netzwerken.