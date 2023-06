Spitzenrunde berät über die Zukunft des Wohnens in Hamburg

Hamburg (dpa/lno) –

Bundesbauministerin Klara Geywitz, Bürgermeister Peter Tschentscher und Stadtentwicklungssenatorin Karen Pein (alle SPD) diskutieren heute mit dem «Bündnis für das Wohnen in Hamburg» über die Zukunft des Wohnens in der Stadt. Dabei soll auch eine Bilanz der bisherigen Erfolge gezogen werden. Expertinnen und Experten der Wohnungswirtschaft wollen bei dem Bündnisgipfel in der Stadtentwicklungsbehörde zudem neue Maßnahmen für die Zukunft des Wohnens in Hamburg erläutern. Über Ergebnisse wollen die Beteiligten am Nachmittag (15.35 Uhr) informieren.

Das «Bündnis für das Wohnen in Hamburg» existiert seit 2011 und soll Maßnahmen und Zielsetzungen für eine aktive und sozialverträgliche Weiterentwicklung des Hamburger Wohnungsmarkts aufzeigen. Neben dem Senat sind in dem Gremium Verbände der Wohnungswirtschaft und die städtische Wohnungsgesellschaft Saga vertreten. Die Mietervereine seien beratend beteiligt. Kernziel des Bündnisses seien jährlich mindestens 10 000 neue Baugenehmigungen für Wohnraum. Ein Wert, der in den vergangenen beiden Jahren bereits nicht mehr ganz erreicht wurde und Experten zufolge künftig weiter sinken wird.