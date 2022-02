Spitzenkandidaten sprechen im Gottesdienst

Blick in den Schleswiger Dom. Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild

Schleswig (dpa/lno) – «Kanzelrede» statt Sonntagspredigt – Vom kommenden Sonntag an hat Bischof Gothart Magaard die Spitzenkandidaten zur Landtagswahl von CDU, SPD, FDP, Grüne und SSW eingeladen, anstelle der sonntäglichen Predigt eine Rede während des Gottesdienstes im Schleswiger Dom zu halten. Die Reihe unter dem Motto «Mein Bibeltext, über den ich gerne einmal sprechen würde» beginnt am Sonntag (27. Februar) mit Bernd Buchholz (FDP) als Kanzelredner, wie die Bischofskanzlei am Mittwoch mitteilte. Der Verkehrsminister wird über einen Text aus dem Brief des Paulus an die Galater (Kapitel 5, Vers 13-15) sprechen. Darin fordert Paulus dazu auf, die durch den Glauben gewonnene Freiheit als Ermutigung zur Nächstenliebe zu verstehen.

Am 6. März tritt dann Finanzministerin Monika Heinold als Spitzenkandidatin der Grünen auf die Kanzel. Es folgen Lars Harms (SSW/13. März), Ministerpräsident Daniel Günther (CDU/27. März) und Thomas Losse-Müller (SPD/3. April). Die Gottesdienstbesucher sind jeweils dazu eingeladen, sich mit dem Kanzelredner über den Inhalt seiner Rede auszutauschen. Die Moderation wird Bischof Magaard übernehmen. Die Gottesdienste mit den Kanzelreden werden zusätzlich über den YouTube-Kanal der Nordkirche gestreamt.

© dpa-infocom, dpa:220223-99-250274/2