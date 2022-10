Kiel (dpa/lno) –

Landesregierung und kommunale Spitzenverbände in Schleswig-Holstein wollen sich am 4. November in Kiel zu einem Spitzengespräch zur Unterbringung von Flüchtlingen treffen. An dem Gespräch nehmen nach Angaben des Sozialministeriums auf der Seite der Regierung Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sowie Finanzministerin Monika Heinold und Sozialministerin Aminata Touré (beide Grüne) teil. Ziel sei es, eine Vereinbarung darüber zu treffen, wie die Unterbringung zwischen Land und Kommunen organisiert werden kann.

Nach Zahlen des Landesamtes für Zuwanderung und Flüchtlinge hat der Norden bis Ende September rund 47 000 Menschen aufgenommen, davon

gut 4000 Asylsuchende und 43 000 Flüchtlinge aus der Ukraine. Im Krisenjahr 2015 waren es insgesamt 35 000 Flüchtlinge. Die Lage sei äußerst angespannt, sagte der Geschäftsführer des Gemeindetages, Jörg Bülow, der Deutschen Presse-Agentur.