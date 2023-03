Spinne im Auto: Autofahrerin baut Unfall

Goslar (dpa/lni) –

Weil sie während der Fahrt eine Spinne in ihrem Auto entdeckte, hat eine Frau in Goslar einen Unfall gebaut. Die Frau habe sich den eigenen Angaben nach so sehr erschrocken, dass sie die Kontrolle über ihren Wagen verlor, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Das Auto kam nach rechts von der Straße ab, streifte einen Baum, fuhr wieder auf die Fahrbahn. Dort geriet es allerdings ins Schleudern und rutschte wieder nach rechts auf ein Feld. Die Frau kam am Samstagnachmittag leicht verletzt in ein Krankenhaus. Um welche Spinnenart es sich handelte, war nicht bekannt.