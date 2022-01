Spielzeugwaffe löste Polizeieinsatz aus

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Barnstorf (dpa/lni) – Zwei junge Männer haben mit einer täuschend echt aussehenden Spielzeugwaffe die Polizei in Barnstorf (Kreis Diepholz) mit mehreren Streifenwagen auf den Plan gerufen. Die 18- und 20-Jährigen fuchtelten am Mittwoch mit der Pistole rum und zielten laut Zeugenaussagen auf Fahrzeuge, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Selbst die Polizei könne ohne genaueres Hinsehen nicht unterscheiden, ob es sich in solchen Fällen um eine harmlose Spielzeugwaffe oder eine echte Waffe handele. Bei der Kontrolle wurde der Sachverhalt aber schnell klar. Aber auch das Zielen mit einer Spielzeugwaffe auf Menschen oder Fahrzeuge sei keine gute Idee, warnte die Polizei. Die Pistole wurde sichergestellt. Die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wird geprüft.

Pressemitteilung