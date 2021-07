Spielplan veröffentlicht: BSV-Auftakt gegen Aufsteiger

Ein Handballspieler hält den Spielball in den Händen. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hamburg/Buxtehude (dpa) – Mit der Partie beim VfL Oldenburg am 5. September (16.30 Uhr) beginnt für die Handball-Frauen des Buxtehuder SV die neue Bundesliga-Saison. Das erste Heimspiel findet am 11. September (16.00 Uhr) gegen Aufsteiger BSV Sachsen Zwickau statt. Das geht aus dem von der Handball Bundesliga Frauen am Mittwoch veröffentlichten Spielplan hervor. Manager Peter Prior hofft, dass man Anfang August weiß, wie viele Zuschauer zugelassen sind. «Wir möchten insbesondere den zahlreichen Dauerkarten-Interessenten dann endlich eine Info geben», betonte er.

Die Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten starten dagegen am 4. September (19.00 Uhr) mit der Begegnung gegen die TuS Metzingen in ihre zweite Bundesliga-Spielzeit. Die erste Auswärtspartie bestreitet das Team am 11. September (18.00 Uhr) bei der HSG Blomberg-Lippe.

Zum ersten Aufeinandertreffen des BSV mit den «Luchsen» kommt es erst am 2. Januar 2022 (16.00 Uhr) in der Nordheidehalle in Buchholz. Das Rückrunden-Duell ist für den 30. April (16.00 Uhr) angesetzt.

© dpa-infocom, dpa:210721-99-464709/2

Spielplan

Buxtehuder SV

Handball-Luchse