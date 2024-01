Spielerin Huth: Männerfußball steckt in alten Denkmustern»

Wolfsburg (dpa) –

Die deutsche Fußball-Nationalspielerin Svenja Huth hat die fehlende Toleranz für homosexuelle Profi-Fußballer bei den Männern bemängelt. «Der Frauenfußball ist von der Denkweise her moderner. Der Männerfußball steckt dagegen noch in alten Denkmustern, in der Homosexualität mit Weichheit und Schwäche verbunden wird», sagte die Kapitänin des VfL Wolfsburg der «Wolfsburger Allgemeinen Zeitung».

«Ich würde mir sehr wünschen, dass in der Bundesliga dieses Tabu endlich gebrochen wird», sagte Huth. «Ich denke, es könnte funktionieren, wenn sich viele homosexuelle Spieler zusammentun würden, um gemeinsam an die Öffentlichkeit zu gehen, damit man nicht alleine da steht.» Noch in diesem Jahr soll es ein Gruppen-Coming-Out geben. Ex-Jugendnationalspieler Marcus Urban hatte zuletzt erklärt, gemeinsam mit Kollegen ein solches Ereignis organisieren zu wollen.

Die Mittelfeldspielerin war mit ihrer Lebensgefährtin dank künstlicher Befruchtung Mutter eines Sohnes geworden. Das Paar hatte sich bei der Prozedur dazu entschieden, sie in Spanien durchzuführen, da sie hierzulande nicht anerkannt ist.

Die 32 Jahre alte Profi-Sportlerin beklagte in dem Interview weiter die Hürden des Adoptionsprozesses in Deutschland. «Das ist wirklich schade, dass man so viel Intimes preisgeben muss», kritisierte sie. «Es wird die wirtschaftliche Situation geprüft, es braucht ein ärztliches Attest, man muss die Lebensbiographie schildern, einen tabellarischen Lebenslauf hinterlegen. Man muss schildern, wie die Kindheit war, die Pubertät verlaufen ist und wie das Verhältnis zu den Eltern war», sagte Huth der Zeitung.