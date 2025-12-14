«Spieler sind das wichtigste»: Bochum-Coach kritisiert Fans

Hannover (dpa) –

Nach der Unterbrechung des Zweitliga-Spiels zwischen Hannover 96 und dem VfL Bochum (0:0) hat Gästetrainer Uwe Rösler deutliche Kritik an den organisierten Fans beider Clubs geübt. «Wir kommen alle ins Stadion, um Fußball zu sehen. Und dann unterbricht man das Spiel für 15 Minuten zweimal. Ich weiß nicht, was die Leute sich dabei denken», sagte der VfL-Coach. «Die Spieler sind das wichtigste! Niemand anders. Die sollen ihr Spiel spielen. Darum kommen alle ins Stadion.»

Weil im Bochumer Fanblock Feuerwerkskörper gezündet wurden, unterbrach Schiedsrichter Tobias Reichel die Partie in der 17. Minute für rund sieben Minuten. Zu Beginn der zweiten Halbzeit wurden Knallkörper im 96-Block abgefeuert. Erneut gab es eine Unterbrechung – diesmal aber nur für wenige Sekunden.

Polizei auf Plakaten verunglimpft

In den vergangenen Wochen hatten Fans bei vielen Spielen der ersten, zweiten und dritten Liga gegen die geplanten Verschärfungen von Sicherheitsmaßnahmen in den Stadien protestiert. Dass bei der Innenministerkonferenz in Bremen deutlich weniger umgesetzt wurde, als vorher diskutiert worden war, werteten Fan-Organisationen auch als Erfolg ihres Protests.

Beim Spiel zwischen Hannover und Bochum wurden auf den Samstagabend verteilt verschiedene Transparente im Fanblock der 96er ausgerollt. Zunächst ein Aufruf an Fans und Vereine, «gemeinsam weiter gegen Populismus» in der Politik einzutreten. Später dann Plakate, die pauschal die Polizei verunglimpften – unter anderem mit der Abkürzung «ACAB» (All Cops Are Bastards/Alle Polizisten sind Bastarde).