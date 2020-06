Spiel bei St. Pauli: Aue hat Fernsehgeld-Tabelle im Blick

Aues Trainer, Dirk Schuster. Foto: Matthias Hangst/Getty Images Europe/Pool/dpa/Archivbild

Aue (dpa/lno) – Trainer Dirk Schuster von Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue rechnet im Auswärtsspiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim FC St. Pauli mit harter Gegenwehr. «Aus der Ferne betrachtet, haben die Hamburger etwas Druck auf dem Kessel. Ich denke, dass sie gegen uns unbedingt gewinnen wollen und auch müssen, um in der Tabelle nicht noch in eine unangenehme Situation zu geraten», sagte Schuster auf der Pressekonferenz am Freitag.

Während die Auer mit 41 Punkten rechnerisch fast gerettet sind, steckt St. Pauli mit 35 Zählern vor dem 31. Spieltag weiterhin im Abstiegskampf. Trotz der komfortablen Ausgangssituation kündigte Schuster an, seine bestmögliche Elf am Sonntag auf den Rasen zu schicken und auf eine Rotation verzichten zu wollen.

«Wir sind verpflichtet, mit der erfolgversprechendsten Mannschaft zu starten, um einen gesunden Wettbewerb aufrechtzuerhalten. Auf der anderen Seite geht es auch für unseren Verein um Fernsehgelder, die ansteigen könnten, je weiter man in der Tabelle nach oben blickt», erklärte der Fußballlehrer.

Homepage Erzgebirge Aue

Erzgebirge Aue auf Twitter

Erzgebirge Aue auf Facebook