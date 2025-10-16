Spezialkran im Hamburger Hafen in Flammen

Hamburg (dpa/lno) –

Eine sogenannten Container-Brücke auf dem Container Terminal in Hamburg-Altenwerder steht in Flammen. Das Feuer am Ballinkai auf der südlichen Elbseite war gegen 9.50 Uhr gemeldet worden, sagte ein Sprecher der Hamburger Feuerwehr der Deutschen Presse-Agentur. Container-Brücken sind spezielle Kräne, mit denen Container zwischen Schiff und Kai umgeschlagen werden. Sechs Menschen seien durch einen Rettungsdienst untersucht worden – verletzt wurde niemand, so der Feuerwehr-Sprecher.

Zunächst hatten die Löschkräfte demnach von der Wasserseite aus gelöscht. Aktuell werden die Flammen laut Sprecher von der Landseite aus bekämpft. Die Arbeiten dauerten am Mittag an. Experten der Feuerwehr sind vor Ort, um zu überprüfen, ob möglicherweise giftige Substanzen austreten.