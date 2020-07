Spezialkräfte nehmen 35-Jährigen in Norden fest

Ein Schild mit der Aufschrift «Polizei» ist zu sehen. Foto: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Norden (dpa/lni) – Weil bei ihm Waffen und Gewaltbereitschaft vermutet worden sind, ist eine Spezialeinheit der Polizei zur Festnahme eines 35-Jährigen angerückt. Der Einsatz in Norden (Kreis Aurich) verlief am Mittwoch ohne Komplikationen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Gegen den Festgenommenen lag Haftbefehl wegen unterschiedlicher Straftaten vor. Welche genau das waren und ob Waffen bei der Durchsuchung sichergestellt wurden, wollte die Sprecherin wegen des laufenden Verfahrens nicht sagen. In direktem Zusammenhang wurde eine zweite Wohnung in der Stadt durchsucht – es ging um Drogenermittlungen. Der 35-Jährige kam in Untersuchungshaft.

Mitteilung der Polizei