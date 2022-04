Sperrungen für Marathon in Innenstadt: Kein Verkehrschaos

Hamburg (dpa/lno) –

Wegen des Haspa-Marathons mussten Autofahrer am Wochenende zahlreiche Verkehrseinschränkungen in und um die Hamburger Innenstadt einplanen. Entlang der Strecke waren viele Straßen kurzzeitig gesperrt. «Vom Chaos sind wir ganz weit entfernt», sagte ein Sprecher der Verkehrsleitzentrale am Sonntag in Hamburg. Es komme nur minimal zu Verkehrsstörungen und auch nur dort, wo die Absperrpunkte für die Laufstrecken sind.

«Auch auf den Autobahnen ist noch alles grün. Es ist alles ruhig. Wir haben eine ganz normale Sonntagslage.» Die Sperrungen in der Stadt sollen Stück für Stück wieder aufgehoben werden. «Wenn das Läuferfeld durch ist und die Strecke gereinigt ist, wird sie sukzessive auch wieder freigegeben.»

Die Marathon-Strecke führt von der Messe über die Reeperbahn, die Elbchaussee, die Landungsbrücken, den Jungfernstieg, die Außenalster und den Stadtpark nach Ohlsdorf und von dort entlang der Alster durch Harvestehude und vorbei am Dammtor und Planten un Blomen in Richtung Ziel.

Für die 42,195-Kilometer-Strecke haben 10.600 Teilnehmer ihren Start zugesagt. Zudem laufen 1275 Vierer-Staffeln den Marathon. Für den Halbmarathon liegen 4250 Anmeldungen vor. Schon am Samstag hatten sich am Schülerlauf «Das Zehntel» knapp 9000 Kinder beteiligt.