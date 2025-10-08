Sperrung von S-Bahn-Strecke erneut verlängert

Hamburg (dpa/lno) –

Die S-Bahn Sperrung zwischen den Haltestellen Hauptbahnhof und Sternschanze in Hamburg wird erneut verlängert. Nach derzeitigem Stand kann die Strecke erst am Freitagmorgen wieder freigegeben werden, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Ursprünglich sollte die Sperrung bis Montag andauern, diese wurde bereits um einen Tag verlängert.

Bei der Inbetriebnahme der Leit- und Sicherungstechnik, mit der unter anderem die Signale und Weichen gesteuert werden, sei es zu Komplikationen gekommen. Die Wege und Straßen für Fußgänger, Radfahrer und den Autoverkehr könne aber wie geplant am Donnerstagmorgen freigegeben werden. Die Durchfahrt für den Kfz-Verkehr gelte allerdings nur in Fahrtrichtung Jungfernstieg/Innenstadt. Für die Bahnstrecke zwischen Hauptbahnhof und Altona wurde laut Bahn ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Fahrgäste werden gebeten zu prüfen, ob sie ihre Ziele auch mit der U-Bahn oder Bussen erreichen können.