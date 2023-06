Sperrung von Freitag bis Sonntag: Neue Weichen für die U1

Ein U-Bahn-Station in Hamburg ist wegen Bauarbeiten gesperrt. Markus Scholz/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) –

Für Bauarbeiten an der U-Bahn-Linie 1 in Hamburg wird der Betrieb zwischen den Haltestellen Lattenkamp und Stephansplatz von Freitag, 21.30 Uhr, bis Betriebsschluss am Sonntag eingestellt. Laut Informationen der Hamburger Hochbahn von Mittwoch fahren auf dem Streckenabschnitt ersatzweise Busse. Die Fahrzeiten können sich durch die Bauarbeiten um bis zu 20 Minuten verlängern. Die Erneuerungen der Weichen seien nötig, um die Sicherheitsstandards des Hamburger U-Bahn-Netzes im HVV-Gebiet zu erhalten und die Qualität der Infrastruktur weiter zu verbessern, teilte die Hamburger Hochbahn mit.