Sperrung von Elbtunnel der A7 aufgehoben

So sieht es an der Einfahrt aus, wenn der Elbtunnel gesperrt ist. (Archivbild) Jonas Walzberg/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Der Elbtunnel der A7 ist wieder befahrbar: Die Arbeiten dort seien vorzeitig beendet worden, die Sperrung daher nun wieder aufgehoben, teilte die Autobahn GmbH des Bundes am Abend mit. Auch das Volksparkstadion sei wieder normal erreichbar. Dort trat am Wochenende an drei Abenden der britische Popsänger Ed Sheeran auf.

Die Strecke zwischen den Anschlussstellen Stellingen und Heimfeld war seit Freitag um 22.00 Uhr gesperrt – und sollte nach ursprünglichem Plan am Montag um 5.00 Uhr wieder freigegeben werden.

Den Angaben zufolge wurde an der neuen Tunnel-Leitzentrale gearbeitet. Zudem wurden neue Kabel verlegt, Schächte installiert und an mehreren Stellen der Asphalt der Fahrbahn ausgebessert.