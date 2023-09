Sperrung der A7 Richtung Kassel wegen ausgelaufener Stoffe

Göttingen (dpa/lni) –

Aufgrund eines Verkehrsunfalls mit ausgelaufenen Betriebsstoffen ist die Autobahn 7 in der Nacht zu Freitag zwischen Kassel und Göttingen Richtung Süden zeitweise voll gesperrt worden. Ein Autotransporter war an einer Anhöhe einem Lastwagen aufgefahren, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei am Morgen mitteilte. Die beiden Fahrer seien unverletzt geblieben, jedoch hätten ausgelaufene Betriebsstoffe wie Diesel die Autobahn vorübergehend unbefahrbar gemacht.

In den frühen Morgenstunden seien die Aufräumarbeiten so weit vorangeschritten, dass eine Spur wieder habe freigegeben werden können. Autofahrer werden dennoch gebeten, die Unfallstelle wenn möglich über eingerichtete Umleitungen zu umfahren. Gegen 6.00 Uhr verzeichnete der ADAC Stau und stockenden Verkehr auf einer Länge von etwa vier Kilometern. Wie lange die Aufräumarbeiten noch dauern werden, war am Freitagmorgen zunächst unklar.