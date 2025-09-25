Sperrung der A7: Autofahrer müssen mehr Zeit einplanen

Zum wiederholten Mal wird die Autobahn 7 in Hamburg am Wochenende für Baumaßnahmen voll gesperrt. (Archivfoto) Jonas Walzberg/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Autofahrer auf der Autobahn 7 im Raum Hamburg müssen sich am Wochenende auf Umwege und längere Fahrzeiten einstellen. Zwischen Freitagabend um 22.00 Uhr und Montagmorgen um 5.00 Uhr ist die A7 zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Stellingen und Hamburg-Heimfeld gesperrt. Grund seien Bauarbeiten, teilte die Autobahn GmbH mit.

Die Bauarbeiten stehen in Zusammenhang mit der Hochstraße Elbmarsch. Die A7 wird dort von sechs auf acht Fahrstreifen verbreitert. Aktuell werden die nächsten Verkehrszeichenbrücken montiert und ältere Brücken modernisiert. Auch der Neubau der Tunnelleitzentrale stehe kurz vor der Fertigstellung. Für die Durchführung dieser Arbeiten sei eine Vollsperrung der A7 erforderlich.

Die Tunnelbetriebszentrale nutze die Vollsperrung, um Asphaltarbeiten und Fahrbahnübergänge im südlichen Elbtunnel durchzuführen, im Tunnel würden zudem Wartungsarbeiten an der elektronischen Anlage vorgenommen und die neue Software überprüft.

Rampen werden von 21.00 Uhr an gesperrt

Die Rampensperrungen an den Hamburger Anschlussstellen Stellingen, Volkspark, Bahrenfeld, Othmarschen, Waltershof und Heimfeld beginnen am Freitag bereits von 21.00 Uhr an. Die großräumige Umleitung während der Vollsperrung über die Autobahnen A1, A21 und die B205 stehe für den Durchgangsverkehr und die überregionalen Verkehre in beiden Fahrtrichtungen zur Verfügung, so die Autobahn GmbH.

Autofahrer müssen weiträumig ausweichen. Aus Süden kommend sollen sie ab dem Buchholzer Dreieck und Horster Dreieck über das Maschener Kreuz weiter auf der A1 fahren, dann über die A21 und die B205 bis nach Neumünster-Süd und da wieder auf die A7. Autofahrer aus dem Norden sollen an der Anschlussstelle Neumünster-Süd auf die B205 in Richtung A21 fahren und später im Kreuz Bargteheide auf der A1 in Richtung Hamburg.

Autobahn GmbH: Hamburg weiträumig umfahren

Die innerstädtischen Ausweichstrecken in Hamburg führen über die Anschlussstellen Heimfeld und Stellingen. Nutzer folgen in Fahrtrichtung Hannover ab der Anschlussstelle Stellingen den Schildern „Elbbrücken“. Autofahrer, die aus Norden kommend in die Hamburger Innenstadt wollen, können ab Schnelsen-Nord über die Flughafenumgehung B432 und B433 und die Alsterkrugchaussee fahren oder ab Schnelsen über die Kollaustraße in die Innenstadt gelangen.

Es werde ausdrücklich empfohlen, Hamburg an diesem Wochenende weiträumig zu umfahren oder zu prüfen, ob die Erreichbarkeit des Reisezieles mit einem alternativen Verkehrsmittel möglich sei, erklärte die Autobahn GmbH. Auch empfehle man, vor Antritt der Reise die bestmögliche Route zu prüfen und mehr Fahrzeit einzuplanen.

Großraum- und Schwerlasttransporte müssen die A7-Vollsperrung weiträumig umfahren, da eine Durchfahrt in beiden Fahrtrichtungen nicht möglich ist.