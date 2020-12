Sperrung der A7 aufgehoben

Hamburg (dpa/lno) – Die Autobahn 7 ist nach Arbeiten am neuen Lärmschutztunnel in Hamburg-Stellingen seit 3.30 Uhr wieder freigegeben worden. Es sei zu keinen besonderen Verkehrsbehinderungen gekommen, sagte ein Sprecher der Verkehrsleitzentrale am Montag. Autofahrer mussten seit Freitagabend zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Volkspark und Eidelstedt einer Umleitung folgen.

Während der Vollsperrung wurde eine neue Verkehrsführung in Stellingen eingerichtet. Nach Fertigstellung der Weströhre des fast 900 Meter langen Lärmschutztunnels wird diese laut Niederlassung Nord der Autobahn GmbH vorerst den gesamten Verkehr aufnehmen. Die im April 2019 eröffnete Oströhre soll bis zum 8. Februar für den vierspurigen Verkehr in Richtung Norden umgebaut werden. Bis dahin ist das Auffahren in Stellingen in Richtung Flensburg/Kiel nicht möglich. Nach einer weiteren Vollsperrung der A7 sollen dann die Autos durch beide Röhren rollen.

Information zum Bau des Hamburger Lärmschutzdeckel