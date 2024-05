Sperrung der A1 zwischen Sereetz und Pansdorf in der Nacht

Lübeck (dpa/lno) –

Die A1 Richtung Fehmarn wird wegen Reparaturarbeiten in der Nacht auf den 15. Mai zwischen den Anschlussstellen Sereetz und Pansdorf gesperrt. Die Sperrung werde um 20.00 Uhr beginnen und am nächsten Morgen um 6.00 Uhr enden, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. In dieser Zeit müssten die Seitenstreifen instand gesetzt und die Baustellenmarkierungen wieder vervollständigt werden, hieß es zur Begründung.

Der Verkehr wird in dieser Zeit über die ausgeschilderte Bedarfsumleitung U85 zur Anschlussstelle Pansdorf umgeleitet. Der Verkehr in Fahrtrichtung Lübeck ist den Angaben zufolge von der Sperrung nicht betroffen.