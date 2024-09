Sperrung der A1 wegen Arbeit an Behelfsbrücke

Bargteheide (dpa/lno) –

Vom 8. bis 11. November wird die A1 zwischen der Anschlussstelle Ahrensburg und dem Kreuz Bargteheide in beide Richtungen gesperrt. Grund sei, dass eine Behelfsbrücke im Autobahnkreuz eingehoben werde, teilte die Autobahngesellschaft mit. Die Sperrung beginnt den Angaben zufolge am 8. November um 19.00 Uhr und endet voraussichtlich am 11. November um 6.00 Uhr. Der Verkehr wird in dieser Zeit weiträumig umgeleitet, dennoch müssen sich Verkehrsteilnehmer auf längere Fahrtzeiten einstellen.

Die Brücke, mit der die A21 die A1 kreuzt, stammt nach Angaben der Autobahngesellschaft aus dem Jahr 1966. Sie sei den aktuellen Verkehrsanforderungen nicht mehr gewachsen und müsse ersetzt werden, hieß es in einer Mitteilung.