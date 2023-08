Auffahrunfall A7: Sperrung und lebensgefährlich Verletzter

Hann. Münden (dpa/lni) –

Bei einem Auffahrunfall zwischen zwei Lastern auf der A7 bei Hann. Münden im Landkreis Göttingen ist einer der Fahrer lebensgefährlich verletzt worden. Die A7 war nach Polizeiangaben von Freitagmorgen bis kurz nach 18 Uhr ab der Ausfahrt Lutterberg aufgrund der Aufräumarbeiten in Richtung Norden gesperrt. Ersten Erkenntnissen nach war ein 38-Jähriger mit seinem Autotransporter am Ende eines Staus in einen Sattelzug geprallt.

Beide Fahrzeuge wurden über die Straße geschleudert. Der mit vier Fahrzeugen beladene Autotransporter kollidierte mit der Mittelschutzplanke, drehte sich und kippte auf die Seite. Sein mit vier weiteren Autos beladener Anhänger riss ab und blieb auf dem Überholfahrstreifen stehen. Der 38 Jahre alte Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er schwebt in Lebensgefahr. Der andere Lasterfahrer wurde leicht verletzt.