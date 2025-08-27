Sperrung auf A28 bei Oldenburg-West in beide Richtungen

Oldenburg (dpa/lni) –

Nach einem Unfall mit einem Schwertransport ist die A28 zwischen den Anschlussstellen Oldenburg-West und Haarentor in beide Richtungen gesperrt. Die Sperrung werde voraussichtlich bis etwa 9.00 Uhr andauern, teilte die Polizei am frühen Mittwochmorgen mit.

In der Nacht war ein Schwertransport in Richtung Leer unterwegs, als er seitlich mit einem anderen Fahrzeug kollidierte. Durch den Zusammenstoß wurde der Schwertransport in die Mittelschutzplanke gedrückt, beide Fahrzeuge verkeilten sich.

Die Bergung sei kompliziert, da der Auflieger des Schwertransports an der Mittelschutzplanke anliegt. Für die Arbeiten wurden zwei Kräne angefordert. Deshalb musste neben der Fahrbahn Richtung Leer auch die Gegenfahrbahn Richtung Bremen gesperrt werden.