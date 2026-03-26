Sperrung auf A24 vorzeitig aufgehoben

In diesem Jahr wurde die A24 bereits mehrfach für Brückenbauarbeiten zwischen den Anschlussstellen Hagenow und Wöbbelin voll gesperrt. (Archivbild) Philip Dulian/dpa

Hagenow (dpa) –

Die Sperrung auf der Autobahn 24 im Westen Mecklenburgs sowohl in Richtung Berlin als auch in Richtung Hamburg ist vorzeitig beendet worden. Der Abschnitt war bereits am Mittwoch um 16.15 Uhr wieder frei, wie die Autobahn-Gesellschaft mitteilte. Ursprünglich hatte die Sperrung von Mittwochfrüh bis Donnerstagvormittag andauern sollen.

Der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Hagenow und Wöbbelin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) war demnach in diesem Jahr bereits mehrfach gesperrt worden. Grund dafür sind Brückenbauarbeiten. Nach früheren Angaben der Autobahn-Gesellschaft sollen bei Neu Zachun und Lüblow zwei Behelfsbrücken errichtet werden. Diese sollen bestehende Brücken ersetzen.