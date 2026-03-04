Sperrung an Autobahnkreuz – dringende Sanierungsarbeiten

Am Autobahnkreuz von A20 und A14 gibt es eine Vollsperrung. (Symbolbild) Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Wismar (dpa) –

Wegen dringender Reparaturarbeiten am Autobahnkreuz von A20 und A14 bei Wismar wird ein Teil am Donnerstag und Freitag für insgesamt neuneinhalb Stunden voll gesperrt. Betroffen ist die Auffahrt von der A20 aus Lübeck kommend auf die A14 in Fahrtrichtung Dresden, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte.

Die Vollsperrung gilt demnach am Donnerstag von 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr und am Freitag von 8.00 Uhr bis 11.30 Uhr. Eine Umleitung sei ausgeschildert.

Bereits am Mittwoch war die A24 zwischen den Anschlussstellen Wöbbelin und Hagenow im Landkreis Ludwigslust-Parchim wegen dringender Reparaturarbeiten voll gesperrt worden. Betroffen waren beide Fahrtrichtungen des rund 17 Kilometer langen Autobahnabschnitts. Als Grund wurden dort Frostaufbrüche genannt. Die Vollsperrung sollte von 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr andauern. Eine Umleitung sei ausgeschildert, hieß es.