Sperrung: A1 bei Hamburg am Wochenende nicht befahrbar

Am Wochenende vom 8. bis 11. November ist die A1 zwischen dem AK Bargteheide und Ahrensberg wegen Brückenbauarbeiten voll gesperrt. (Symbolbild) Jonas Walzberg/dpa

Bargteheide/Ahrensburg (dpa/lno) –

Wegen der Einrichtung einer Behelfsbrücke wird die A1 zwischen der Anschlussstelle Ahrensburg und dem Autobahnkreuz Bargteheide am Wochenende für 59 Stunden gesperrt sein, wie die Autobahn Nord mitteilte. Vom 8. November 19.00 Uhr bis zum 11. November 6.00 Uhr soll der Autobahnabschnitt gesperrt sein. Für den Nah- und Fernverkehr Richtung Hamburg und Richtung Ostseeküste werden Umleitungen eingerichtet.

Die Autofahrer sollen mit Hilfe eines farbigen Punktesystems auf den Umleitungsschildern an ihr Ziel gelangen, so die Autobahn Nord in ihrer Pressemitteilung.

Den Verkehrsanforderungen nicht mehr gewachsen

Grund für die Vollsperrung ist die Einrichtung einer Behelfsbrücke, die die A21 mit der B404 verbinden soll. Die Brücke aus dem Jahr 1966, die die beiden Straßen bisher verband, muss ersetzt werden. Sie sei den künftigen Verkehrsanforderungen nicht mehr gewachsen, heißt es von der Autobahn Nord.