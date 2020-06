Spendenlauf: Sportler rennen in voller Montur um die Alster

Hamburg (dpa/lno) – Im Rahmen der Aktionswoche «Stark für Hamburg» der Evangelischen Stiftung Alsterdorf vom 8. bis 15. Juni findet am Mittwoch (18.00 Uhr) ein Staffellauf rund um die Außenalster statt. Für den guten Zweck treten neben einem Quartett der Stiftung und zwei «Elbstaffel»-Teams von Gründer Boris Bansemer auch eine Auswahl Hamburger Sportler an.

Martin Otto (Inlineskater-Hockey, Hamburg Lizards), Marten Jäger (Lacrosse, HTHC Warriors), Jan Tramm (Eishockey/Crocodiles Hamburg) und Julian Hey (American Football/Hamburg Pioneers) werden die knapp 7,3 Kilometer lange Runde abgesehen vom üblichen Schuhwerk in ihrer gewohnten vollen Sport-Montur zurücklegen.

«Ich laufe pro Woche einmal um die 13 Kilometer und umrunde dabei die Außenalster», sagte Tramm am Montagabend bei der Vorstellung mit Blick auf die Distanz. Otto räumte ein, dass zumindest fünf Kilometer kein Problem für ihn sein dürften, während Hey seine Außenalster-Lauferfahrungen auf wenige Runden bezifferte. Jäger indes betonte: «Während des Lockdowns bin ich vier bis fünf Mal pro Woche hier gelaufen.»

Allerdings geht es bei dem Lauf nicht um das Gewinnen. Teilnehmer an der Aktion spenden pro gelaufenem Kilometer einen Euro an die Stiftung. Für «Stark für Hamburg» werben schon seit geraumer «Elbstaffel»-Prominente wie IOC-Präsident Thomas Bach, TV-Moderator Gerhard Delling oder der frühere EU-Haushalts-Kommissar Günther H. Oettinger in Mitmachvideos unter anderem auf Facebook. Professor Hanns-Stephan Haas sagte: «Ich hoffe, dass wir in dieser Woche 8000 bis 12 000 Euro an Spenden zusammen bekommen.»

Elbstaffel