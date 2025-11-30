Spendenaktionen «Brot für die Welt» und «Adveniat» gestartet

Preetz/Hamburg/Stralsund (dpa) –

Die evangelische Hilfsorganisation «Brot für die Welt» hat ihre traditionelle Spendenaktion am ersten Adventssonntag im Norden mit mehreren Gottesdiensten eingeläutet. Unter dem Motto «Kraft zum Leben schöpfen» werden in den kommenden Monaten Spenden und Kollekten für weltweite Hilfsprojekte gesammelt. Auftaktgottesdienste gab es unter anderem in Preetz, Hamburg und Stralsund. Die zentrale Eröffnungsveranstaltung fand in Karlsruhe in der Stadtkirche Durlach statt.

Im Mittelpunkt der Aktion steht in diesem Jahr der Kampf gegen die globale Klima-, Wasser- und Ernährungskrise, wie die Hilfsorganisation mitteilte. Weltweit fehlten über zwei Milliarden Menschen der Zugang zu sauberem Trinkwasser. Besonders betroffen seien dabei Länder des Globalen Südens. Dürren, sinkende Grundwasserspiegel, Überschwemmungen sowie andauernde Kriege und Konflikte verschärften die Situation.

Adveniat startete in Mainz

Den Auftakt der bundesweiten Adveniat-Weihnachtsaktion der katholischen Kirche bildete ein Gottesdienst im Mainzer Dom. Die Aktion steht unter dem Motto «Rettet unsere Welt – Zukunft Amazonas». Adveniat kommen die Spenden in allen Weihnachtsgottesdiensten in ganz Deutschland am 24. und 25. Dezember zugute. In der Amazonas-Stadt Belém endete kürzlich die Weltklimakonferenz.

Angesichts der ernüchternden Ergebnisse betonte der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf, er habe den Eindruck, dass die Menschheit, anstatt aufzuwachen, immer wieder auf eine globale Snooze-Taste drücke, so wie bei einem Wecker, um weiter schlafen zu können. «Es ist Zeit, vom Schlaf aufzustehen, indem wir uns nicht von Geld und dem Nutzen der Schöpfung und anderer Menschen blenden lassen, sondern uns von ihrer Würde leiten lassen», betonte der Bischof.