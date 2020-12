Spenden ermöglichen rund 500 Weihnachtstüten für Gefangene

Gespendete Weihnachtstüten für Gefangene im Evangelischen Informationszentrum Kapitel 8 in Bremen. Foto: Carmen Jaspersen/dpa/Archivbild

Bremen (dpa/lni) – Rund 500 Gefangene in Bremen bekommen dank Spenden zu Weihnachten eine Geschenktüte mit Süßigkeiten. Insgesamt wurden mehr als 5500 Euro für die ökumenische Aktion gespendet, wie der katholische Diakon Richard Goritzka sagte, der das Projekt gemeinsam mit seinem evangelischen Kollegen Pastor Christian Fischer organisiert hat. Ihm zufolge können alle Insassen der Justizvollzugsanstalt Bremen-Oslebshausen beschenkt werden. Bedürftige sollen demnach eine größere Weihnachtstüte bekommen als Menschen, die finanziell besser gestellt sind. Die Tüten mit Schokolade, Kaffee, Tee, Marzipan, Lebkuchen, Süßstoff und einem Weihnachtsgruß sollten bis Mittwoch verteilt werden.

Die Gefängnis-Seelsorger in Bremen organisieren seit rund 15 Jahren, dass Häftlinge zu Weihnachten eine Geschenktüte bekommen. Bis zum vergangenen Jahr wurden Freiwillige aufgerufen, eine Tüte für Gefangene zu packen und abzugeben. Um zu verhindern, dass Verbotenes ins Gefängnis gelangt, wurden alle Tüten vom allgemeinen Vollzugsdienst geprüft. Mit einem Scanner wurden sie durchleuchte, auch ein Drogenhund schnüffelte daran. Um diesen Aufwand zu vermeiden, wurde in diesem Jahr um Geldspenden gebeten, so dass die Tüten zentral und sicher gepackt werden konnten.

Nach Angaben von Goritzka beteiligten sich Menschen unterschiedlicher christlicher Glaubensrichtungen, Mitglieder anderer Religionsgemeinschaften und Konfessionslose an der Weihnachtsaktion.

