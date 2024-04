Spektakulärer Waffendiebstahl am Güterbahnhof in Maschen

Hannover (dpa) –

Mehrere Täter haben Dutzende halbautomatische Waffen aus einem Transportzug am Güterbahnhof bei Maschen gestohlen. Ein Sprecher der Bundespolizei Hannover bestätigte am Donnerstagabend der Deutschen Presse-Agentur entsprechende Medienberichte. Die mutmaßlichen Täter haben demnach am 20. März auf dem Bahnhof in der Nähe von Hamburg zugeschlagen. Nach Angaben der Bundespolizei haben Spezialkräfte mittlerweile zwei Tatverdächtige festgenommen. Auch die Waffen habe die Bundespolizei sicherstellen können. Die Hintergründe der Tat seien noch weitestgehend unbekannt.

Die zuständige Bundespolizeidirektion Hannover und die Staatsanwaltschaft Lüneburg wollen an diesem Freitag Details zu dem Vorfall südlich von Hamburg nennen. Der Güterzug soll Medienberichten zufolge kein Militärtransport und unbewacht gewesen sein.