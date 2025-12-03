Spektakulärer Transfer: Ex-NBA-Profi Pleiß kommt nach Vechta

Vechta (dpa) –

Basketball-Bundesligist Rasta Vechta ist in der Länderspielpause ein spektakulärer Transfer gelungen. Die Niedersachsen haben Routinier Tibor Pleiß unter Vertrag genommen. Der zweimalige Euroleague-Champion war zuletzt ohne Verein, nachdem er in der vergangenen Saison für den griechischen Topclub Panathinaikos Athen gespielt hatte.

Mit der Verpflichtung von Center Pleiß, der bislang 109 Mal für die deutsche Nationalmannschaft spielte, reagiert Rasta Vechta auf die aktuellen Verletzungssorgen. Der 36-Jährige war in Deutschland bereits in Köln und Bamberg aktiv, in der Euroleague stand der 2,18 Meter große Pleiß für diverse Vereine insgesamt 344 Mal auf dem Parkett. Zudem spielte er in der NBA für die Utah Jazz.

«Ich habe die Ligen, in denen ich gespielt habe, immer weiter verfolgt. Jetzt bin ich sehr gespannt darauf, wie sich die BBL entwickelt hat», sagte Pleiß. «Die Entwicklung von Rasta Vechta habe ich auf jeden Fall wahrgenommen, gerade in den letzten Jahren den Aufstieg von Johann Grünloh, der dann ja auch bei der Nationalmannschaft dabei war», sagte Pleiß. Grünloh wechselte im Sommer ans College in die USA.