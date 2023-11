Spektakulärer Einstand für Scherning

Braunschweig (dpa/lni) –

Daniel Scherning freute sich über seinen spektakulären Einstand als Trainer von Eintracht Braunschweig. Durch ein Siegtor in der neunten Minute der Nachspielzeit gewann der bisherige Tabellenletzte der 2. Fußball-Bundesliga am Samstag mit 3:2 (1:1) gegen das neue Schlusslicht VfL Osnabrück. Der 40 Jahre alte Scherning hatte die Osnabrücker selbst bis August 2022 trainiert.

«Das Stadion ist nach dem 3:2 gefühlt explodiert», sagte der dritte Braunschweiger Trainer dieser Saison. «Man muss aber ganz klar sagen, dass das kein Trainersieg war. Sondern, dass das ein Sieg der gesamten Truppe war. Als Trainer kannst du in vier, fünf Tagen ein paar Dinge verändern. Aber du kannst nicht dafür sorgen, dass du ein Spiel gewinnst. Das haben die Jungs auf dem Platz gemacht. Ich habe vom ersten Moment an eine lebhafte Truppe wahrgenommen, die nicht zufrieden damit ist, wie die Saison bisher gelaufen ist.»

Die Eintracht spielte nach einer Gelb-Roten Karte für Michael Cuisance (60. Minute) mehr als eine halbe Stunde in Überzahl und benötigte trotzdem die letzte Aktion des gesamten Spiels für diesen verdienten Sieg. Durch Tore von Johan Gomez (11.) und Anton Donkor (61.) waren die deutlich gefährlicheren Gastgeber zweimal in Führung gegangen. Doch jeweils per Strafstoß nutzte der völlig harmlose VfL durch Cuisance (45.+1/Foulelfmeter) und Erik Engelhardt (87./Handelfmeter) seine beiden einzigen Torchancen in dieser Partie. Das Siegtor schoss dann Publikumsliebling Ermin Bicakcic bei seinem erst dritten Einsatz nach der Rückkehr aus Hoffenheim.

«Wir haben den Spirit und die nötige Power rausgehauen. Das war heute ein erkämpfter Sieg der Mannschaft und nicht von Ermin Bicakcic», sagte der 33 Jahre alte Abwehrspieler, der den neuen Trainer Scherning ausdrücklich lobte: «Es war wenig Zeit für den Trainer. Aber er hat klare Ansagen gegeben und klare Anweisungen verteilt.»