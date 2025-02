Special-Olympics-Sportler bei Bayern-Spiel gewürdigt

München (dpa) –

Vor dem Spiel zwischen dem FC Bayern München und Holstein Kiel in der Fußball-Bundesliga wurden die Special-Olympics-Athleten in Richtung der Weltwinterspiele in Turin verabschiedet. 53 deutsche Athletinnen und Athleten aus neun Landesverbänden gehen beim größten inklusiven Wintersportereignis vom 8. bis 15. März in acht Disziplinen in Italien an den Start.

Man hoffe, dass die Sportlerinnen und Sportler ihre Ziele erreichen werden, sagte Bayern-Vorstandschef Jan-Christian Dreesen in der Allianz Arena. Inklusion sei dem Verein ein wichtiges Anliegen. Vertreter auf dem Rasen und auf den Rängen freuten sich über die Worte.

«Die Leistungen der Sportlerinnen und Sportler des Teams SOD sind immer wieder beeindruckend. Die Weltwinterspiele sind ein absolutes Highlight, wie eine Weltmeisterschaft für uns Fußballer», sagte Bayern-Legende Thomas Müller schon im Vorfeld über die Verabschiedung der geistig beeinträchtigten Sportler.

1.500 Aktive starten in acht Sportarten

Etwa 1.500 Aktive aus 102 Ländern treten in den acht Sportarten Eiskunstlauf, Floorball, Schneeschuhlauf, Short Track, Ski Alpin, Skilanglauf, Snowboard und Tanzen an. Es ist das größte inklusive Sportereignis im Jahr 2025 für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung.

Für Short Trackerin Sophie Dziadek sei es «eine große Ehre, auf so einer großen Bühne verabschiedet zu werden. Die Unterstützung zeigt, dass wir als Athleten wertgeschätzt werden und unsere Träume für die Weltwinterspiele in Turin 2025 real werden können. Gemeinsam treten wir für Inklusion ein und zeigen, was wir erreichen können, wenn wir zusammenhalten – und das ist ziemlich stark.»